دفاع طليقة إبراهيم سعيد:اتهام اللاعب لموكلتى بالزنا كيدى وهدفه إسقاط الحضانة

صرح هيثم حمد الله محامى "ابتسام علاء"، طليقة إبراهيم سعيد المدير الفنى الحالى لنادى جولدى، أنه تخلف عن المثول أمام نيابة المعادى للإدلاء بأقواله، بشأن اتهامه لزوجته بالزنا، مؤكدا أن جميع البلاغات المقدمة من سعيد، ضد موكلته "كيدية"، وهدفها محاولة إسقاط الحضانة عنها، كى يستولى على شقة الزوجية.

وأضاف "حمد الله" ، أن قرار المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة بإحالة بلاغ "الزنا" إلى نيابة المعادى، لاتخاذ اللازم، كون نيابة المعادى ملمة بتفاصيل الخلافات بين سعيد وطليقته منذ بدايتها، وهى من تتولى التحقيق فى المحضر رقم 441 لسنة 2016، الذى ادعى فيه "سعيد" – بحسب قول محامى الزوجة- اقتحام بلطجية لشقته، وسرقة مبلغ مالى خاص بالنادى، وتلقيه تهديدات بالقتل من قبل طليقته وأهلها والتعدى عليه بالضرب.

وأكد محامى طليقة اللاعب، أن موكلته لا تنوى التفاوض أو التصالح مع "سعيد"، تحت أى ظرف من الظروف، خاصة بعد أن اتهمها بالزنا.

يذكر أن النائب العام قد أمر بإحالة البلاغ المقدم من إبراهيم سعيد الذى يتهم فيه زوجته "ابتسام علاء" الشهيرة بـ"شهد عبد الله" بالزنا إلى نيابة جنوب القاهرة لاتخاذ اللازم، وكانت زوجة لاعب الأهلى والزمالك السابق قد تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المادية والشرعية، ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية، وتم تحديد جلسة 13 مارس لنظر الطلب لكن "سعيد" تغيب عن الجلسة ليتم تحديد جلسة أخرى يوم 20 مارس وبعد تغيب اللاعب عن الحضور للمرة الثانية تم إحالة الأمر للمحكمة للفصل فيه، لتحدد يوم 21 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات دعوى الخلع.

كما أقامت طليقة "سعيد" 3 دعاوى قضائية أخرى" نفقة صغير" لابنها آدم وإثبات حضانة مصروفات مدرسية وتم تحديد يومى 19 و21 أبريل لنظر أولى جلساتهم، فى المقابل اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية وتهديده بالقتل وأخيرا بارتكاب الزنا ونشر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورا لها مع أحد الأشخاص.

تأجيل دعوى زوجة إبراهيم سعيد المطالبة بالمصروفات المدرسية لـ24مايو للتحريات

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