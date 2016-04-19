الحبس 3 سنوات لرئيس قناة crt السابق لتحريره "شيك" بدون رصيد

قضت محكمة جنح شبرا الخيمة برئاسة المستشار كاراس البدرمانى بأمانة سر كريم عبد العزيز بحبس أحمد سعيد عبد المعطى رئيس قناة crt السابق ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامه بالنصب على رجل أعمال كويتى وتحريره شيكات دون رصيد.

تعود وقائع القضية التى حملت رقم 5240 جنح قسم أول شبرا الخيمة عندما تقدم المستشار ياسر قنطوش المحامي وكيلا عن نور اللامى رجل الأعمال الكويتى ببلاغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة ضد أحمد سعيد صاحب قناة crt السابق بتحرير شيكات دون رصيد إلى وكيله المستثمر العربى، بعد أن اتفق معه على إنشاء شركة وطلب من المستثمر مبلغا ماليا حرر على إثره الشيك الذى اتضح فيما بعد أنه بدون رصيد واستولى منه بالاحتيال على مبلغ 3 ملايين جنيه فقرر قنطوش وكيلا عن المستثمر اللجوء إلى القضاء فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

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