مخاطر ملح الطعام

يحتوى ملح الطعام على عنصر الصوديوم الذى يرتبط ارتفاع مأخوذة بالعديد من المخاطر الصحية، كارتفاع ضغط الدم والنوبة القلبية والسكتة الدماغية، وإذا كنت تتناول الكثير من الملح فهذا لا يعنى أنك مالح تماما، ولكن أن صحتك فى خطر.

ولا يوجد الصوديوم بحسب "الجزيرة" فى ملح الطعام الذى يوضع على المائدة أو تضيفه أثناء طهى الأكل فقط، بل نجده فى المعلبات والمخللات واللحوم المحفوظة والمدخنة والصلصات الجاهزة وصوص الصويا، بالإضافة للمكسرات ورقائق البطاطا.

ويجب أن لا يتجاوز مأخوذك اليومى من الصوديوم 2300 ملى جرام، أى ستة غرامات من ملح الطعام، بما يعادل ملعقة شاى واحدة من الملح. وهذا يعنى أن كل ما تحصل عليه من الصوديوم طوال اليوم يجب أن لا يتجاوز مجموعه ملعقة الشاى الصغيرة.

وعليك أن لا تظن أن عدم نثرك للملح على طبق البيض يعنى أنك هزمت الصوديوم! إذ عليك الانتباه إلى جميع مصادره والتى فى أغلبها خفى، كالأغذية المجمدة والأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة.

وحتى تخف ملوحتك وتتحسن صحتك ننصحك بالتالى:

اشتر وتناول الخضار الطازجة وابتعد عن المعلبة والمجمدة،

> إذا اضطررت لشراء خضار مجمدة فاختر التى كتب عليها "دون ملح مضاف"، كما تأكد من محتواها أيضا عبر قراءة ملصق الطعام.

اشتر اللحوم والدواجن الطازجة وابتعد عن المجمدة أو المعالجة، كلحم السجق والمرتديلا.

اطه الأرز والمكرونة والحبوب دون إضافة ملح، دعك من هذه الخرافة التى تقول إن المكرونة تلتصق إذا لم تضف الملح لماء السلق! فالمكرونة تلتصق فقط إذا كنت طباخا سيئا، ولا علاقة لذلك بالملح!

عند تناولك للسردين أو التونة، قم بالتخلص من الماء أو الزيت الذى يحتويها، ثم اغسلها بالماء لتقليل محتواها من الملح لأدنى حد.

ابتعد عن الشوربات والصلصات الجاهزة، إذ تحتوى الكثير من الصوديوم.

نكّه الطعام بالأعشاب الطازجة والبهارات، ولا تضف الملح، وتذكر أن الطعام الجيد لا يحتاجه، فبعض الطباخين يضيفون الملح الكثير لإخفاء رداءة مذاق طهوهم!

حضر الصلصات فى المنزل ولا تضف إليها الملح، ولا تشترها من الخارج.

> وتذكر أن جسمك ليس علبة من المخلل! ولذلك فإن إضافة الملح إليه لن يجعله يعمر لفترة أطول، بل العكس.