أهمها حصوات المرارة.. 3 أمراض ممكن علاجها بالليمون والفلفل والملح

هل تعلم أن إضافة الملح والليمون والفلفل إلى وجبات الطعام اليومية قد تكون علاجا فى بعض الحالات؟.. وأحيانا تكون الوصفات الطبيعية أفضل من العلاجات الكيميائية فى علاج بعض الحالات خاصة مع عدم وجود آثار جانبية لأغلبها.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health Food Star”، أن مزيج الليمون والملح والفلفل مفيد فى علاج بعض الأمراض دون آثار جانبية ومنها:

1. علاج التهاب الحلق

2. علاج انسداد الأنف

3. التخلص من حصى المرارة

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>يمكن مزج 1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، مع 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون (الطازج) و1 ملعقة صغيرة من ملح البحر، ويمكن وضع المزيج فى كوب من الماء الدافئ، مع استخدامه كغرغرة عدة مرات يومياً لتخفيف التهاب الحلق والسعال المستمر.>يمكنك خلط كمية متساوية من الكمون والقرفة والفلفل الأسود وسحقها حتى تصل إلى مسحوق ناعم، ثم يتم استنشاق رائحة المسحوق وسوف تخفف احتقان الأنف.>يمكن مزج زيت الزيتون، وجزء من الفلفل الأسود والليمون، ويستهلك هذا الخليط لإذابة حصى المرارة.