فرض عقوبات أمريكية على رئيس الحكومة الليبية غير المعترف بها

فرضت وزارة المالية الأمريكية عقوبات جديدة ضد رئيس الحكومة الليبية غيرالمعترف بها دوليا خليفة الغويل الذي تتهمه الولايات المتحدة بإعاقة العملية السلمية في ليبيا.

وذكر قسم الرقابة على الأصول الأجنبية التابع للوزارة الأمريكية الثلاثاء 19 أبريل، أن العقوبات تتضمن تجميد كل أملاك الغويل الموجودة ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة أو تحت سيطرة مواطني الولايات المتحدة، وكذلك منع عقد صفقات جديدة.

ونوهت المؤسسة بأن العقوبات الأمريكية الجديدة جاءت لتكمل العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوربي ضد بعض السياسيين الليبيين.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد توصلت في بداية أبريل، الاتفاق حول ضرورة فرض عقوبات ضد 3 مواطنين ليبيين لإعاقتهم العملية السلمية ومنع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وأحد هؤلاء الثلاثة هو الغويل.

وذكرت وسائل الإعلام أن العقوبات تتضمن منع تنقل المذكورين داخل أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد حساباتهم المصرفية المسجلة في دول الاتحاد.

ونقل البيان الأمريكي، كلمات ادم شوبين نائب وزير المالية الأمريكي:” تسعى وزارة المالية لاستخدام كل الوسائل الممكنة من أجل دعم جهود الحكومة الليبية لتتمكن من تحقيق الوفاق الوطني وبناء دولة أكثر أمانا واستقرارا”.