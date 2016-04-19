تجدد إصابة أيمن حفني

تجددت إصابة أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك في عضلة السمانة خلال مباراة مولودية بجاية التي شارك فيها أساسيا بإياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وشعر حفني بآلام خلال المباراة التي استنفذ فيها أليكس ماكليش المدير الفني تغييراته بسبب إصابة أحمد الشناوي وأحمد دويدار ودفع أحمد حمودي بدلا من محمد إبراهيم.

وعلم FilGoal.com أن حفني تعرض لشد في عضلة السمانة وهي الإصابة التي حرمته من المشاركة في مباراة الداخلية بالدوري المصري التي انتهت بالتعادل السلبي.

وكان حفني قد تعرض لشد في مباراة الذهاب التي فاز فيها فريقه 2-0.

وسافر حفني مع بعثة الزمالك رغم الإصابة بسبب رؤية ماكليش بأنه حافز معنوي لزملائه قبل أن يقرر مشاركته عقب تعافيه.