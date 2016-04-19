إجراء دراسات على الأطفال المصابين بفيروس C بالأدوية الجديدة بدل الإنترفيرون

أكدت الدكتورة منال حمدى السيد - أستاذ كبد الأطفال عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية - أهمية علاج الشباب من فيروس سى، والأطفال من سن 15 إلى 18 عاما، وأشارت، خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية فى الجلسة المشتركة مع جمعية أطباء بلا حدود لأمراض الكبد "الايزل"، والذى اختتمت فعالياته مؤخرا فى إسبانيا ببرشلونة، إلى أنها ألقت محاضرة حول هذا الموضوع.

وقالت د. منال: "إن هناك العديد من الدراسات الإكلينيكية والتى يتم إجراؤها على هذا السن المهم، من أجل دعم علاج هذه الفئة بالأدوية الجديدة دون الحاجة إلى حقن الإنترفيرون، موضحة أنه تم علاج 500 ألف مريض مصاب بفيروس سى حتى الآن فى مصر من خلال اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

وأشارت إلى أنه فى جلسة مشتركة مع التحالف الدولى لمرضى الفيروسات الكبدية قدم الدكتور أيمن يسرى - رئيس قسم الأمراض المتوطنة بطب قصر العينى - الخطوط الاسترشادية المصرية لعلاج فيروس سى، وكيفية تطبيقها فى مراكز العلاج المختلفة، ونتائج الشفاء التام باستخدام بروتوكولات العلاج المتعددة، كما أوضح أنه أصبح الآن فى مصر نظم مختلفة لعلاج المرضى حسب حالتهم الصحية بتعدد الأدوية الجديدة، وإتاحتها بمراكز العلاج على نفقة الدولة أو من خلال التامين الصحى.

مؤتمر"الايزل" يستعرض أقراصا جديدة لعلاج فيروس C وحقن للحالات الصعبة