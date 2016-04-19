أرقام في الجول – 5 علامات تحققت بتعادل الزمالك مع مولودية بجاية

تأهل الزمالك إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا عقب تعادله 1-1 بإياب دور الـ16 مع مولودية بجاية في الجزائر.

وسجل أحمد حمودي هدفا قاتلا في بجاية ليتعادل به للزمالك ويقتل المباراة بعد أن فاز 2-0 ذهابا.

ويستعرض FilGoal.com أرقام تحققت عقب المباراة بعضها لأول مرة..

أحمد حمودي

لعب حمودي مع الزمالك في البطولات الإفريقية 153 دقيقة، سجل أربعة أهداف بمعدل هدف كل 38.25 دقيقة.

وهو المعدل الذي لم يحدث من قبل في تاريخ هدافي الزمالك بالبطولات الإفريقية.

ولأول مرة منذ ثلاث سنوات يسجل لاعب واحد من الزمالك هدفين في المنافس ذهابا وإيابا بدوري أبطال إفريقيا.

وكان عبد الله سيسيه هو آخر لاعب زمالكاوي سجل ذهابا وإيابا، وذلك في شباك سان جورج الإثيوبي بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2013.

كهربا

صنع محمود عبد المنعم "كهربا" هدفا لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا.

عقدة الجزائر

مازالت الفرق الجزائرية لا تعرف الفوز على الزمالك منذ الثمانينات.

وتحديدا في دوري أبطال إفريقيا 1984 عندما خسر الأبيض من شبيبة القبائل 3-1 في الجزائر وعاد الفرسان في القاهرة 3-0 بنصف النهائي.

وكان آخر فوز لفريق جزائري على الزمالك هو شباب بلوزداد في بطولة العرب أبطال الكأس موسم 1989 وخسر الأبيض 2-0.

ومنذ حينها لم ينجح أي فريق جزائري خلال 11 مباراة متتالية تحقيق الفوز على الزمالك.

أول هدف

اهتزت شباك الزمالك لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، عندما سجل فوزي يايا هدف مولودية بجاية في الدقيقة 56.

جنش

شارك محمود جنش لأول مرة مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم عندما حل بديلا لأحمد الشناوي المصاب مع نهاية الشوط الأول.

وشارك جنش في ثلاث مباريات مع الزمالك بدوري أبطال إفريقيا آخرها في موسم 2013 عندما لعب مباراتي ليوبار وأورلاندو بايرتس وقتها خسر الأبيض 1-0 و4-1 في دور المجموعات.