فاروق جعفر: ماكليش يستحق أن ينال فرصته كاملة مع الزمالك لهذه الأسباب

سجل سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي هدفا جميلا برأسية قوية في شباك نيوكاسل في المباراة التي تجمع بينهما يوم الثلاثاء.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ملعب سانت جيمس بارك لملاقاة نيوكاسل في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 14 استغل أجويرو عرضية من الناحية اليسرى من ركلة حرة غير مباشرة أرسلها ألكسندر كولاروف حولها برأسية في الشباك.

واستطاع أجويرو بذلك أن يسجل 100 هدف في مسيرته في الدوري الإنجليزي.

وأصبح المهاجم الأرجنتيني هو ثاني أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لذلك الرقم بعد خوضه لـ147 مباراة.

أما أسرع لاعب يسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي فكان آلان شيرار نجم نيوكاسل السابق وذلك خلال 124 مباراة.

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