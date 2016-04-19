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بالفيديو.. الدكتورة سعاد الصباح بجامعة القاهرة: "من أراد مصر بسوء ستبتلعه الأرض"

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بالفيديو.. الدكتورة سعاد الصباح بجامعة القاهرة: "من أراد مصر بسوء ستبتلعه الأرض" بالفيديو.. الدكتورة سعاد الصباح بجامعة القاهرة: "من أراد مصر بسوء ستبتلعه الأرض"
قالت الدكتورة سعاد الصباح، أحد أفراد الأسرة المالكة بدولة الكويت، وخريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إنها تنقل حب ومشاعر الشعب الكويتى للشعب المصرى، مؤكدة أن الكويت كلما ابتعدت عن شعروا بالقلق، مستطردة: "أم الدنيا علمتنى التميز وبتكرمنا على حاجة هى اللى السبب فيها"، مشيرة إلى أن من يريد ويخطط لمصر بالشر والسوء ستبتلعه الأرض ولن يرى أحد أثره.

وأضافت سعاد الصباح خلال حفل تكريم الدفعة الأولى من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة بمناسبة مرور 55 عاما على إنشائها، اليوم الثلاثاء، أنها ترى أن مصر تواجه الكثير من التحديات والمشاكل ولكنها قادرة على تخطيها بكل سهولة.
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>تكريم الدفعة الأولى من كلية اقتصاد وعلوم سياسية (1)

تكريم الدفعة الأولى من كلية اقتصاد وعلوم سياسية (2)

تكريم الدفعة الأولى من كلية اقتصاد وعلوم سياسية (3)

تكريم الدفعة الأولى من كلية اقتصاد وعلوم سياسية (4)

تكريم الدفعة الأولى من كلية اقتصاد وعلوم سياسية (5)

تكريم الدفعة الأولى من كلية اقتصاد وعلوم سياسية (6)

تكريم الدفعة الأولى من كلية اقتصاد وعلوم سياسية (7)


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