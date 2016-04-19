إسرائيل تطلق مناورة مفاجئة بـ"الجولان" بمشاركة مئات الطائرات والمدرعات

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مناورة ضخمة أطلقها الجيش الإسرائيلى بصورة مفاجئة فوق هضبة الجولان السورية المحتلة، من المقرر أن تستمر حتى الأسبوع المقبل.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه ستشارك مئات الطائرات والمدرعات والمجنزرات والجنود فى المناورة الضخمة التى بدأت أمس الاثنين، والتى تهدف إلى اختبار مدى استعداد القيادة الشمالية العسكرية.

وقال المتحدث العسكرى باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، فى بيان له، إنه تم التنبيه على المستوطنين فى المجلس الإقليمى الاستيطانى بالجولان والمجلس الإقليمى الاستيطانى فى غور الأردن بتوقع حركة متزايدة لقوات الطوارئ والسيارات العسكرية خلال الأسبوع، مشيرا إلى أن المناورة تهدف إلى الحفاظ على كفاءة ويقظة القوات.

وأشارت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أنه منذ بداية عام 2016، أجرت إسرائيل سلسلة من التمارين والمناورات العسكرية هدفت إلى اختبار استعداد الجيش وطواقم الاستجابة للطوارئ، لافتة إلى أنه فى يوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلى عن تمرين لمدة يومين فى مدينة صفد ومحيطها شمال البلاد.

فيما قالت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى، إنه وسط ارتفاع التوتر على طول الحدود مع قطاع غزة، أجرت إسرائيل الخميس الماضى، أكبر تمرين مدنى لها بالقرب من الحدود مع القطاع الفلسطينى منذ الحرب الأخيرة بينها وبين حركة "حماس" فى عام 2014.

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