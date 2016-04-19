أخبار عاجلة

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
ننشر أول صورة للطفلة شهيدة المرقسية بالإسكندرية -
النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العثور على مقبرتين جماعيتين فى مدينة الرمادى العراقية

Google+ Print
العثور على مقبرتين جماعيتين فى مدينة الرمادى العراقية العثور على مقبرتين جماعيتين فى مدينة الرمادى العراقية
قال مسؤولان عراقيان إن الشرطة اكتشفت فى مدينة الرمادى غربى البلاد مقبرتين جماعيتين تضمان جثث نحو 40 شخصا قتلوا على يد تنظيم داعش.

أضاف المسؤولان أن الأشخاص قتلوا عندما كانت الجماعة السنية المتطرفة تحكم المدينة. وأشاروا إلى أن معتقلين من تنظيم الدولة أرشدوا السلطات اليوم الثلاثاء إلى موقع المقبرتين الجماعيتين، داخل ملعب كرة القدم بالمدينة.

وذكر المسؤولان، اللذان رفضا الكشف عن هويتيهما لأنهم غير مخولين التحدث الى الصحفيين، أن المقبرتين كانت تضمان جثث نساء وأطفال، فضلا عن جثث رجال فى ملابس مدنية.

سقطت الرمادى، عاصمة محافظة الأنبار، فى قبضة تنظيم الدولة فى مايو، ما مثل فى ذلك الوقت نكسة كبيرة للقوات العراقية المتحالفة مع الولايات المتحدة. وتحررت المدينة فى ديسمبر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365