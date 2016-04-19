العثور على مقبرتين جماعيتين فى مدينة الرمادى العراقية

قال مسؤولان عراقيان إن الشرطة اكتشفت فى مدينة الرمادى غربى البلاد مقبرتين جماعيتين تضمان جثث نحو 40 شخصا قتلوا على يد تنظيم داعش.

أضاف المسؤولان أن الأشخاص قتلوا عندما كانت الجماعة السنية المتطرفة تحكم المدينة. وأشاروا إلى أن معتقلين من تنظيم الدولة أرشدوا السلطات اليوم الثلاثاء إلى موقع المقبرتين الجماعيتين، داخل ملعب كرة القدم بالمدينة.

وذكر المسؤولان، اللذان رفضا الكشف عن هويتيهما لأنهم غير مخولين التحدث الى الصحفيين، أن المقبرتين كانت تضمان جثث نساء وأطفال، فضلا عن جثث رجال فى ملابس مدنية.

سقطت الرمادى، عاصمة محافظة الأنبار، فى قبضة تنظيم الدولة فى مايو، ما مثل فى ذلك الوقت نكسة كبيرة للقوات العراقية المتحالفة مع الولايات المتحدة. وتحررت المدينة فى ديسمبر.

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