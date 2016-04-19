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النيابة توجه تهمة القتل العمد لأمين الشرطة قاتل عامل الشاى بالرحاب

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النيابة توجه تهمة القتل العمد لأمين الشرطة قاتل عامل الشاى بالرحاب النيابة توجه تهمة القتل العمد لأمين الشرطة قاتل عامل الشاى بالرحاب
وجهت نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار أحمد ربيع، تهمة القتل العمد وترويع الأهالى والمواطنين، لأمين الشرطة "السيد زينهم" المتهم بقتل بائع الشاى "مصطفى محمد مصطفى" فى القاهرة الجديدة.

وكانت مناظرة النيابة، قد أكدت أن القتيل لقى مصرعه نتيجة إصابته بطلق نارى بالصدر أحدث فتحتى دخول وخروج، كما كشفت النيابة أن المتهم كان قريب جداَ أثناء إطلاقه النار على المجنى عليه، ما أدى إلى شدة المقذوف داخل صدر الضحية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن أحد المصابين فى حالة صحية غير مستقرة، ولم تسمح المستشفى بسماعه لخطورة حالته.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، قد فتحت تحقيقا موسعا فى واقعة قتل أمين شرطة لمواطن بالرحاب، وكلف فريقا من النيابة للانتقال والمعاينة لموقع الحادث.


>- النيابة تبدأ التحقيق مع أمين شرطة ومجند فى واقعة مقتل "بائع شاى" بالرحاب
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مصر 365

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