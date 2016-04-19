دراسة بريطانية: الشفتات الليلية تؤثر على قدرة المرأة على العمل أكثر من الرجل

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون أن شفتات العمل الليلية يمكن أن تؤثر على قدرة المرأة على العمل أكثر من الرجال.

وأوضح الباحثون من مركز سارى لبحوث النوم البريطانى خلال الدراسة التى نشرت فى دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم، أن تحول أو تغيير دورات النوم واليقظة تختلف تأثيراتها على الرجال وقدرة والنساء.

ووجد الباحثون بقيادة المؤلفة الدكتورة نايانتارا سانتى، أن المرأة قد تكون أكثر المتضررين من العمل ليلاً فى المهن مثل التمريض والشرطة مقارنة بالرجال، حيث ينخفض لديهن الأداء المعرفى مع التغييرات فى المزاج بمستويات مرتفعة من الآخرين.

وأضاف الباحثون أن النوبات الليلية تغير طبيعة الساعة البيولوجية للجسم، لافتين إلى أنها الساعة الرئيسية الموجودة فى الدماغ التى تنسق الساعات لمختلف وظائف الجسم على سبيل المثال، إنتاج الهرمونات، والتمثيل الغذائى و ضغط الدم.. ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical News Today”.

دراسة: الشيفتات الليلية للسيدات ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان

>

عقار جديد لضبط الساعة البيولوجية للجسم بين عمال النوبات الليلية