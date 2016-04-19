تمارين للحامل تحسن لياقتها النفسية والبدنية.. تعرفى عليها ومارسيها

تحتاج السيدة خلال فترة حملها لتطبيق الكثير من خطوات الحياة الصحية، بداية من النظام الغذائى الصحى المتكامل والمغذى لها وللطفل، وانتهاء بالنظام البدنى والصحى، وعلى الحامل أن تكون أكثر حرصا على اللياقة البدنية والمرونة الجسدية دون مبالغة وإفراط حتى تسهل ولادتها وتحافظ على وزنها من الزيادة المفرطة خلال تلك الفترة المهمة، وكذلك لتحافظ على لياقتها النفسية.

تمارين مفيدة فى الحمل

>ويوضح الدكتور شاهين رسلان – أستاذ الصحة النفسية – أن كثيرا من التغييرات التى تمر بها الحامل تلزمها بممارسة بعض التمارين التى تساعدها على الهدوء والتمتع بالثبات النفسى والمرونة الجسدية والنفسية، وهى تمرينات تحافظ على لياقتها لتساعدها على الراحة واللياقة فى الوقت ذاته.

وطالب الدكتور شاهين، الحامل بممارسة تمرين المشى الهادئ داخل المنزل يوميا لمدة عشر دقائق، دون المبالغة أو المشى السريع، والاهتمام بتمارين التنفس بالشهيق والزفير البسيطة دون مبالغة مرة يوميا ولكن بشكل متدرج لمساعدتها على الهدوء والنوم، وعليها بالتوقف فى الشهور الأخيرة حتى لا تضغط على عضلاتها.

وبجانب هذه التمرينات المهمة يفضل أستاذ الصحة النفسية عدم العنف فى العلاقة الزوجية، والبعد عن الموترات النفسية كالمعطرات وسماع الموسيقى كتمرين يهدئ النفس.

- 5 تمارين تقوى عضلاتك أثناء الحمل .. "وهتساعدك فى الولادة"

- 6 تمارين رياضية آمنة خلال فترة الحمل.. "جمدى قلبك"