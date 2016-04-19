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دراسة: 5 ساعات رياضة تنس أو ركوب الدراجات كافية لهزيمة سرطان البروستاتا

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دراسة: 5 ساعات رياضة تنس أو ركوب الدراجات كافية لهزيمة سرطان البروستاتا دراسة: 5 ساعات رياضة تنس أو ركوب الدراجات كافية لهزيمة سرطان البروستاتا
كشف مؤتمر الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان، الذى عقد بمدينة نيو أورلينز الأمريكية أمس الاثنين، عن أحدث علاج مساعد للمصابين سرطان البروستاتا.

وأشار الباحثون إلى أن ممارسة الرياضة متوسطة الشدة مثل التنس أو ركوب الدراجات يساهم فى مكافحة سرطان البروستاتا والحد من تطوره، وهو أحد الأورام الخطيرة والقاتلة لأنه يتم اكتشافه غالبا فى وقت متأخر، بعد أن يكون الورم وصل لمرحلة خطيرة يصعب السيطرة عليها.

وشملت الدراسة نحو 10 آلاف رجل من المصابين بسرطان البروستاتا، واستمرت لمدة 20 عاما، وأشرف عليها باحثون من الجمعية الأمريكية للسرطان، وكشفت النتائج أن مرضى سرطان البروستاتا الذين يمارسون 5 ساعات من الأنشطة البدنية متوسطة الشدة فى الأسبوع انخفضت نظريا فرص وفاتهم بسبب المرض بنسبة 34٪‏، مقارنة بالمرضى الذين يمارسون الرياضة أقل من ساعة فى الأسبوع.

وأضاف الباحثون أن الأشخاص الذين كانوا يمارسون المشى بمعدل 4 ساعات أسبوعيا قبل الإصابة بسرطان البروستاتا قلت معدلات تطور المرض وانخفضت فرص وفاتهم بنسبة 33٪‏، بينما لم يساهم المشى فى إحداث نتائج جيدة إذا لم يمارسه الشخص قبل الإصابة بالسرطان، أما الرياضات الأخرى فكانت مفيدة وأثبتت الأبحاث فاعليتها فى مكافحة المرض.. ونشرت هذه النتائج مؤخراً بالموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


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