د.مصطفى السيد: سنحصل على مواقفة الصحة لعلاج السرطان بماء الذهب قريبا

قال الدكتور مصطفى السيد: "إن تقنية النانو من أهم التقنيات التى أقامت الدول الأوروبية بواسطتها صناعات كثيرة"، مشيرا إلى أن حجم الشعرة التى ينبتها جسم الإنسان يساوى 15 ألف نانو، ونحن فى حاجة لاستخدام هذه التقنية بمصر.

ونصح الدكتور مصطفى الشباب: "من يستطيع أن يفكر فى استخدامات جديدة لتقنية النانو فعليه تسجيلها كبراءة اختراع حتى تعرضها الحكومة على رجال الأعمال، وبالتالى إنشاء مصانع يعمل فيها الشباب مع تخصيص جزء من عائداتها للبحث العلمى حتى تزداد كمية الأبحاث. وأكد الدكتور مصطفى امتلاك المصريين أفكارا أكثر من غيرهم فى العالم الغربى، لكنهم يحتاجون سبل لتحقيقها حتى يستفاد منها الكثير.

وعن أبحاثه فى مجال علاج السرطان بالذهب قال الدكتور مصطفى: "بسبب مرض زوجتى تعرفت على السرطان وأجريت عليه الأبحاث واكتشفت علاج ماء الذهب الذى أثبتت الأبحاث فاعليته".

وتابع د. مصطفى: "أستكمل الأبحاث الآن مع فريق من المركز القومى للبحوث وجامعة القاهرة، وفى القريب سنحصل على موافقة وزارة الصحة ونقدم العلاج الجديد وإنقاذ الآلاف من مرضى السرطان".

وجاء ذلك خلال تكريم الدكتور مصطفى السيد فى "دوار مستشفى 57357.. للفكر والثقافة والفنون" مساء اليوم الثلاثاء تحت شعار "العلم من ذهب".

وقال هشام عبد السلام، المسئول الإعلامى لمؤسسة مستشفى 57357: "بعد نجاح ندوات دوار الفكر فى الشهرين الماضيين قررنا استمرار الندوات، وقررنا فى ندوة الليلة تكريم الدكتور مصطفى السيد وفريقه البحثى بالقاهرة تقديرا لدوره الكبير فى العمل البحثى بمجال علاج السرطان".

وبدورها قالت الدكتورة هناء فريد، المدير الاستراتيجى لتنمية الموارد بمستشفى 57357: "عقدنا شراكة علمية وتعليمية بين مؤسسة سرطان الأطفال والجمعية المصرية لطب الأطفال التى يرأسها وزير التعليم الأسبق الدكتور حسين كامل بهاء الدين، وخصصنا الطابق الأرضى بمبنى الجمعية كمقر للشراكة مع الاستفادة من إحدى قاعات الجمعية فى إقامة دورات تدريبية، وبدأنا الأسبوع الماضى بتدريب أفراد بهيئة الإسعاف من مختلف المحافظات على مكافحة العدوى".

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