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الخارجية تعقد مباحثات مصرية صومالية لدعم العلاقات الثنائية

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الخارجية تعقد مباحثات مصرية صومالية لدعم العلاقات الثنائية الخارجية تعقد مباحثات مصرية صومالية لدعم العلاقات الثنائية
استقبل السفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بعد ظهر اليوم، وزير الدولة الصومالى للشئون الخارجية ووزير التجارة، وتناول اللقاء سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات فى ظل العلاقات التاريخية العميقة التى تربط الشعبين.

وجاء ذلك أيضا بناءً على الزيارة التى قام بها وفد مصرى رفيع المستوى برئاسة السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية إلى الصومال فى الأسبوع الأول من الشهر الجارى ومذكرة التفاهم التى تم توقيعها اليوم لدعم وتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين.


>- وزير التجارة:مذكرة تفاهم بين مصر والصومال لدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة
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