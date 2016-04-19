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بعد تسريب «حسن وبقلظ» على الإنترنت.. علي ربيع: ربنا ينتقم منكم

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فيلم "حسن وبقلظ"

فيلم “حسن وبقلظ”

هاجم الممثل الكوميدي علي ربيع قراصنة الأفلام ومسربيها عبر الإنترنت، مطالبًا بمواجهه تلك الظاهرة والتي تعرض الأفلام للفشل في شباك التذاكر.

 

وأعرب ربيع عن غضبه من ذلك في تدوينه له عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي Facebook، موجهًا رسالة لمن يشاهد الافلام عبر الإنترنت ولا يذهب إلى السينمات، طالبا منهم ألا يضيعوا تعب ومجهود القائمين على الأفلام،  ” ​يا جماعه الناس الي بتسرق الفيلم من السينما وربنا هينتقم منهم إنما الي بيشيرو الفيلم من الناس العاديه انتو كده بتساهمو في السرقه ارجو محدش يشير علشان ميضعش تعب كاست كامل مكون من اكتر من ١٥٠ واحد”.

 

تدوينه علي ربيع

تدوينه علي ربيع

 

وتعرض فيلم “حسن وبقلظ” والموجود حاليا في دور العرض السينمائية يواجه مشكله القرصنة والتسريب عبر الإنترنت، فشريكه في بطولة الفيلم، الممثل والمؤلف كريم فهمي، قام بنشر كلام علي ربيع عبر صورة في حسابه بموقع Instagram، وعلق عليها قائلا “حسبي الله ونعم الوكيل”.

“حسن وبقلظ” بطولة كريم فهمي، علي ربيع، يسرا اللوزي، مصطفى خاطر وأسامة محمد “أوس أوس”، والفيلم من تأليف كريم فهمي وإخراج وائل إحسان، وإنتاج أحمد السبكي.

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