محافظ سوهاج بعد اكتشاف مخلفات بمدرسة فنية: الفكرى الإدارى مترهل ومتخلف

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن زيارته اليوم لمركز ومدينة طهطا جاءت لضبط الأسعار من خلال المعارض التموينية والتى قد بدأها فى عدد من المراكز بسوهاج فى دار السلام، والأسبوع القادم بجرجا، وبعد ذلك بالقرى الكبرى، مشيرا إلى وجود تعاون مع مديرية أمن سوهاج لضبط التجار خاصة قبل شهر رمضان .

وأضاف قائلا: عندما نقوم بزيارة لأى مركز نقوم بعمل زيارات للمنشآت التعليمية والصحية وغيرها، ومن أهم الملاحظات التى شهدنها اليوم أن هناك مديرة مدرسة واعدة هى مديرة مدرسة الثانوية للبنات والمدرسة مفخرة للجميع وسجلت شكرى لهذه المديرة .

وتابع المحافظ: زرنا مدرسة فنية كانت سيئة جدا بها فكر إدارى لا يصلح أن يدير مشروع وليس مدرسة بها أولادنا، والفكر الإدارى بها مترهل ومتخلف جدا.

- استبعاد مدير تعليم فنى طهطا ومدير مدرسة وأمين عهده بسبب الإهمال بسوهاج

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