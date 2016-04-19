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أستاذ علاقات دولية: استبعاد الخيار العسكري في سوريا بعد فشل مفاوضات جنيف

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أستاذ علاقات دولية: استبعاد الخيار العسكري في سوريا بعد فشل مفاوضات جنيف أستاذ علاقات دولية: استبعاد الخيار العسكري في سوريا بعد فشل مفاوضات جنيف

19 إبريل 2016 | 9:37 مساءً

فواز جرجس

قال فواز جرجس أستاذ العلاقات الدولية فى جامعة لندن، إن السبب الرئيسي في وصول مفاوضات جنيف بين طرفي الأزمة السورية إلى طريق مسدود، هو عدم وجود أي تقدم يذكر على المستوى السياسي.

وأضاف جرجس خلال لقائه ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي موسى العمر، أن المعارضة تريد هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية، أما النظام السوري فيتحدث عن حكومة وطنية جامعة تحت حكم الرئيس بشار الأسد، مشددًا على أن الحديث عن الهدنة الهشة أصبح جزء لا يتجزأ من فشل العملية السياسة فى سوريا.

وأشار جرجس إلى أن كل الأطراف المتصارعة فى سوريا لا تملك خيارات متعددة سوى الذهاب إلى جنيف، مستبعدًا فكرة الخيار العسكري حتي إذا فشلت المفاوضات، مشددًا على أن هناك اتفاقًا روسيًا أمريكيًا سلبيًا على إبقاء الهدنة وعدم المساس بها تجنبا لانفجار الأوضاع.

 

2016-04-19

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