وفاة بطلة تزلج بسبب انهيار جليدي في سويسرا

توفيت “إستيل باليت” بطلة تزلج على الجليد في انهيار جليدي وقع اليوم الثلاثاء، وقع خلال تصوير فيلم في سويسرا بعد انشقاق لوح من الثلج جرفها إلى الأسفل في منحدر صخري.

وقالت شرطة إقليم فاليه، إن إستل باليت، توفيت في انهيار أرضي طوله كيلومتر فوق قرية أورسير السويسرية على الرغم من جهود أطقم الطوارئ لإنقاذها، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وفازت “باليت” بإحدى جولات بطولة العالم للتزلج الحر في 2015، وأصبحت أصغر بطلة تفوز بإحدى جولات بطولة العالم.

وأضافت الشرطة أن “باليت” كانت ثاني شخص ينزل من على المنحدر يوم الثلاثاء خلال التصوير.

وانتشلت البطلة من تحت الأنقاض عند وصول أطقم الطوارئ، وأوضحت الشرطة أنه على الرغم من الجهود الفورية لإنعاشها إلا أنها ماتت في الموقع، وتم فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث.