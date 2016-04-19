بالأرقام: النتيجة الكاملة للانتخابات التكميلية للبرلمان بدائرة “عكاشة”

أعلن المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، اليوم الثلاثاء، نتيجة انتخابات دائرة طلخا ونبروه، بعد إسقاط عضوية توفيق عكاشة.

وأكد “عباس” في بداية المؤتمر الذي عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن اللجنة تلقت إخطارًا بتاريخ 2مارس 2016 من رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، بقرار مجلس النواب بذات التاريخ، بإسقاط العضوية عن النائب السابق لدائرة طلخا ونبروه، توفيق عكاشة.

وتابع رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن اللجنة إجتمعت وقررت آجراء انتخابات تكميلية في الدائرة وفقا لما نص عليه قانون مجلس النواب، ووضعت الجدول الزمني وأجرت الانتخابات في الدائرة.

وأضاف “عباس” أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج بلغ 1567 ناخب، مشيرًا إلى أن عدد الأصوات الباطلة بلغ 8أصوات، والأصوات الصحيحة بلغ 1559 صوت.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن أعلى تصويت كان في السعودية حيث صوت بها 1170 ناخب، ثم لبنان حيث صوت بها 142 ناخب، ثم الإمارات حيث صوت بها 142 ناخب، ثم الكويت ب 91 ناخب.

وقال “عباس” إن عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الداخل بلغ 94 الف 963 ناخب، مشيرا إلى أن الأصوات الصحيحة بلغت 92 ألف 702 صوت، والأصوات الباطلة 2261 صوت.

وأضاف أنه بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج، أصبح من يحق له التصويت في الدائرة 416 ألف و442 صوت، حضر منهم 96 ألف و550 ناخب، بنسبة حضور بلغت 23.18%.

وأوضح أن الأصوات الصحيحة بلغت 94 ألف و281 صوت، بنسبة 97.65%، وأن الأصوات الباطلة بلغت 2269 صوت بنسبة 2.35% من إجمالي الأصوات.

وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه لم يحصل أي من المرشحين على الدائرة البالغ عددهم 16 مرشح على الأغلبية التي تمكنهم من حسم المقعد في الجولة الأولى.

وأضاف أن اللجنة أصدرت القرار رقم 21 لسنة 2016 بإجراء انتخاب إعادة في الدائرة بين مرشحين، وهما “جمال عبدالظاهر محمد اسماعيل خضر” و”محمد ناجح حسب النبي الشوري”، على أن تجرى الانتخابات يومي 26 و27 إبريل الجاري في الخارج، ويومي 27 و28 إبريل الجاري في الداخل.

وقد حصل كل مرشح على الأصوات التالية:

> جمال عبد الظاهر محمد إسماعيل خضر 14.262 صوتا بنسبة 15.13 %.

> محمد ناجح حسب النبي محمد الشورى 13.845 صوتا بنسبة 14.68 %.

> وليد شوقي شاكر حامد 10.984 صوتا بنسبة 11.65%.

> أبو النجا السيد المرسي يوسف 9.481 صوتا بنسبة 10.06%.

> عطية علي عبد الحميد أحمد 8.682 صوتا بنسبة 9.21 %.

> رضا عبد الله محمد غازي حبيب 7.960 صوتا بنسبة 8.44 %.

> إبراهيم أنور الدسوقي بدر الدين 7.030 صوتا بنسبة 7.46 %.

> رفعت إبرهيم محمد عبد العزيز 6.810صوتا بنسبة 7.22%.

> عبدالله أحمد عبد الرؤف البسيوني 30878 صوتا بنسبة 5.14%.

> محمد مجدي علد الهادي البسطويسي 3.878 بنسبة 4.11 %.

> المتولي منصور العدروسي البرمة 3.149 صوتا بنسبة 3.34 %.

> غادة السعيد أحمد عبدالله التلي 2.062 صوتا بنسبة 2.19 %.

> محمود عبد العزيز البيومي عبد الرحمن 563 صوتا بنسبة .0.60%.

> حافظ فتحي عبد الحافظ غازي 531 صوتا بنسبة 0.56 %.

> أحمد محمد عبد الجليل حمد 156 صوتا بنسبة 0.17 %.

> علي محمد يوسف عبد الحميد عبد الغفار 44 صوتا بنسبة 0.05%.