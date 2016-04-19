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بالفيديو والصور.. افتتاح محطة مياه كوم الدهب بكفر الشيخ بتكلفة 250 ألف جنيه

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بالفيديو والصور.. افتتاح محطة مياه كوم الدهب بكفر الشيخ بتكلفة 250 ألف جنيه بالفيديو والصور.. افتتاح محطة مياه كوم الدهب بكفر الشيخ بتكلفة 250 ألف جنيه
افتتح اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ اليوم الثلاثاء، رافع مياه شرب كوم الدهب بمركز ومدينة سيدى سالم بطاقة إنتاجية 30 لتر ثانية بتكلفة 250 ألف جنيه، ويغذى قرى كوم الدهب والجوابرية وفرش بركات الحمايده والعزايزة وعزبة جابر حيث تم تحسين ورفع كفاءة الرافع من إحلال وتجديد خط الطرد من قطر 6 بوصة إلى 10 بوصة بطول 4 كم وكذا مد خط قطر 9 بوصة من مصرف المحيط من طرد محطة عبد الباعث ومحطة دمرو لتغذية الجزء العلوي من قرية الجوابرة والقرى الموجودة على مصرف المحيط بطول 1 كم بتكلفة إجمالية بمبلغ 750 ألف جنيه.

قال محافظ كفر الشيخ أن هذا المشروع ضمن سلسلة مشاريع سيتم افتتاحها أيضا خلال الفترة القادمة لضمان وصول مساه الشرب إلى أبعد قرية واصغر تجمع سكنى بالتزامن مع فصل الصيف.
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رافقه خلالها اللواء أحمد الطرابسلى مساعد المحافظ لمنطقة وسط، والمهندس محمد مفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى واللواء مصطفى خلف رئيس مركز ومدينة سيدى سالم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

افتتاح محطة مياه كوم الدهب (1)

افتتاح محطة مياه كوم الدهب (2)

افتتاح محطة مياه كوم الدهب (3)


>بالصور.. بدء وضع آليات العمل فى مصنع تدوير القمامة بكفر الشيخ
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مصر 365

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