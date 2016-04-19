دمياط تتجمل قبل الاحتفال بعيدها القومى.. رصف الطرق وإنارتها وتجميل الشوارع

كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، رؤساء المدن بتكثيف أعمال الرصف والنظافة وتنفيذ مشروعات التخطيط بكل المدن والمراكز قبل الاحتفال بعيد دمياط القومى فى 8 مايو المقبل.

قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بتنفيذ حملة تجميل بشوارع رأس البر لتحقيق نهضة حضارية وتخطيطية للارتقاء بالمدينة السياحية، حيث تم تنفيذ أعمال تخطيط شوارع المدينة والطريق المؤدى لها من الجانبين الشرقية والغربية بدهان وإنارة الأعمدة وتحديد حارات الطريق وأرصفة المشاة، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لموسم الصيف الجديد.

كما قامت الوحدة المحلية بمدينة دمياط بتنفيذ خطة وتجميل طريق دمياط - شطا بورسعيد وطلاء النيوجيرسى على امتداد الطريق، كما يجرى أعمال تجميل الطريق المؤدى إلى رأس البر الشرقى وتجريف الرمال من جانبى الطريق وإزالة الغاب، والهيش وطلاء الجزيرة الوسطى والنيوجيرسى بما يضيف لمسة جمالية وحضارية على مداخل مدينة دمياط.

كما يجرى حاليًا استكمال رصف طريق كفر البطيخ بتنفيذ المكتب العربى للمقاولات وبإشراف القوات المسلحة حيث يتم رصف الطريق من خارج الخطة الاستثمارية وهو يعد الشريان الموازى للطريق السريع ويعطى أبعاد استراتيجية وأمنية وخدمية لمنطقة المحطة القديمة والسواحل والسنانية وطريق الهويس بما يحدث اتصال مباشر بين مدينة كفر البطيخ وقرية السنانية ومدينة دمياط .

3 أتوبيسات من "شرق الدلتا" لربط قرى جنوب بورسعيد

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