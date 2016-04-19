محافظ كفرالشيخ يزور حملة مكافحة فيروس سي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بالبرلس

تابّع اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، اليوم الثلاثاء ، أعمال الحملة القومية لمكافحة فيروس سي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ، وتحت رعاية ، محافظ كفرالشيخ ، بمدينة بلطيم ، وذلك بعنوان " كفر الشيخ خالية من فيروس سى خلال العام 2016م .

وقال محافظ كفرالشيخ ،أن الحملة القومية لمكافحة فيروس سى تقوم بعمل مسح شامل لمدينة وقرى مركز كفرالشيخ مشيراً انه تم خلال عمل الحملة تحويل الحالات الايجابية إلى مركز الكبد والتأمين الصحي بكفر الشيخ لاستكمال الفحوصات الطبية وإجراءات صرف العلاج مجاناً .

وأضاف محافظ كفرالشيخ ، انه يواكب الحملة تقديم الرعاية الاجتماعية من معاشات أو إعانات أو مساهمة في مشروعات صغيرة لمن تتطلب حالتهم المساعدة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ .

ومن جانبه قال الدكتور سمير شمس الدين منسق عام القوافل الطبية ، أنه خلال عمل الحملة القومية لمكافحة فيروس سي اليوم بالبرلس ، أسفرت نتائجها عن عمل التحاليل الطبية وفحص 1629 شخص ممن تم عمل كشف طبي عليهم ، ومن خلال الفحص تبين أن الحالات السلبية _ الغير مصابة بالفيروس 1338 حالة، وعدد الحالات الموجبة بلغت 291 حالة ايجابية ، بنسبة 18% من اجمالى المترددين ، وقد تم عمل تثقيف صحي ل 890 حالة ، وحالات الاستبيان 160 شخص بنسبة رضاء المنتفعين 90% ، وعن حالات التضامن الاجتماعي ، وصلت إلى 6 حالة عبارة عن إعانة نقدية ، وحالات ضمان اجتماعي ، وحالات معاش معوقين .

جاء ذلك بحضور المحاسب سمير غباشى مساعد المحافظ لمنطقة شرق_ ورئيس مركز ومدينة بلطيم ، واللواء احمد الطرابسلى مساعد المحافظ لمنطقة وسط ، والدكتور سمير شمس الدين منسق عام القوافل الطبية ، والدكتور عماد إبراهيم مشرف القوافل، وعبير الفخراني رئيس هيئة تمريض كفرالشيخ ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

جدير بالذكر أن اللواء السيد نصر ، محافظ كفرالشيخ قد أطلق ، يوم الأربعاء ، 13 يناير الماضي ، حملة كفر الشيخ خالية من فيروس سي خلال العام 2016م ، من مدينة سيدي سالم بالتعاون مع صندوق ” تحيا مصر ” لعلاج فيروس سى في ربوع المحافظة ؛ لتصل إلى أقصى قرية وابعد تجمع سكنى بمراكز المحافظة ؛ لتقديم الفحوصات الطبية والعلاج بالمجان ، دون التقيد بفئة عمرية لتشمل الأطفال والأولوية لكبار السن ، ليقضى بذلك على قائمة الانتظار ؛ داعياً وسائل الإعلام لمساعدة الحملة في توعية المواطنين والتعاون لإخبار الأهالي بمكان ومواعيد الحملة لتعظيم الاستفادة من عملها من اجل صحة أفضل لأبنائنا

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