جامعة سوهاج تحتفل بخريجي التأهيل التربوي

احتفلت اليوم كلية التعليم الصناعي بجامعة سوهاج بتخرج الدفعة الأولي من برنامج التأهيل التربوي لمدرسي المدارس الثانوية الفنية الصناعية، وذلك ا بقاعة المؤتمرات الزجاجية .

صرح بذلك الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة، وأضاف أن ذلك الحفل يأتي في إطار إيمان الجامعة بدور المعلم وتقديم كافة البرامج والإضافات التي من شأنها رفع مستواه، وذلك للنهوض بالعملية التعليمية، لاسيما التعليم الفني الذي يمثل الرهان القادم لتنمية المجتمع .

وأشار الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في كلمته بالحفل إلي أهمية تكريم هؤلاء الخريجين حتي يكونوا قدوة لغيرهم من المعلمين الذين يعقدون العزم علي اجتياز تلك البرامج والدورات التدريبية .

وأفاد الدكتور صباح صابر عميد الكلية أن الدراسة بالبرنامج بدأت منذ أربع سنوات دراسية، وهذه هي الدفعة الأولي والتي وصل عدد الخريجين بها إلي 83 مدرس ومدرسة، موضحة أنهم اجتازوا عدد من المقررات الدراسية المخصصة لهم خلال تلك الفترة حتي يحصلوا علي المؤهل .

ومن جانبه أعرب طارق حسوب ممثل الخريجين في كلمته عن بالغ سعادته بتواجد المدرسين بجامعة سوهاج خلال مدة الدراسة، مقدما ً خالص شكرهم وتقديرهم إلي إدارة الجامعة وعلي رأسها الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة علي الدعم المتواصل وغير المسبوق حتي إتمام البرنامج واجتيازه بنجاح .

وحضر الحفل بعض من وكلاء الوزارات بالمحافظة وممثلين عن التعليم الفني، إلي جانب بعض من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، وعدد من ذوي الخريجين وأقاربهم .

وتم تقديم بعض الفقرات الفنية والثقافية التي لاقت إعجاب الحضور، وأعقبها تسليم شهادات التكريم للخريجين .

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