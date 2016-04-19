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عبد الشافي يشارك في انتصار الأهلي الرباعي بدوري أبطال آسيا

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عبد الشافي يشارك في انتصار الأهلي الرباعي بدوري أبطال آسيا عبد الشافي يشارك في انتصار الأهلي الرباعي بدوري أبطال آسيا

سجل أحمد حمودي جناح الزمالك هدفا تعادل به للفريق الأبيض بإياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا أمام مولودية بجاية على ملعب الأخير يوم الثلاثاء.

وتأخر الزمالك بهدف في الدقيقة 56 عن طريق فوزي يايا، وتعادل حمودي في الدقيقة 88.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات بفوزه 3-1 بمجموع المباراتين.

وتألق أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك وحافظ على نظافة شباكه قبل إصابته. كما قدم أيمن حفني صانع ألعاب الفريق مباراة كبيرة.

شوط الشناوي

أهدر محمود عبد المنعم "كهربا" أخطر فرص الزمالك في الدقيقة العاشرة بعد بينية من أيمن حفني انفرد لكنه سددها بيساره سيئة أعلى العارضة.

لكن بعد الدقيقة 30 سيطر مولودية بجاية وكانت أخطر الفرص من ركنية تحولت في يد الشناوي.

وفي الدقيقة 38 تألق أحمد الشناوي بعد تصويبة خطيرة من حمزاوي داخل المنطقة تصدى لها ارتدت لزيدان مرة أخرى لكن أعلى العارضة.

وخرج الشناوي مصابا في التحام من لاعب مولودية بجاية في كرة عرضية لم يستطع استكمال المباراة ليشارك محمود جنش.

تغييرات ماكليش

وأجرى أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك ثلاثة تغييرات منها أثنين بشكل إضطراري بعد إصابة الشناوي وأحمد دويدار ودخول علي جبر.

وخرج محمد إبراهيم واشترك أحمد حمودي في الدقيقة 59.

واعتمد ماكليش على كهربا كمهاجم وحيد طوال المباراة ونجح في صناعة هدف حمودي.

وحصل بجاية على خطأ على حدود منطقة الجزاء ومع سوء تمركز جنش تحت المرمى نجح الفريق الجزائري في التسجيل.

وسجل فوزي يايا الهدف الأول لمولودية بجاية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 57 اخترقت الحائط وسكنت المقص الأيمن لحارس الزمالك محمود جنش.

وأهدر كهربا انفرادا نتيجة خطأ دفاع مولودية بجاية وخرج الحارس من مرماه لكن مهاجم الزمالك سددها أعلى العارضة.

ومع ضغط بجاية انطلق لاعبو الزمالك مستغلين المساحات واستلم كهربا كرة مررها بينية للقادم من الخلف حمودي.. انفرد وسدد كرة أرضية بيمينه ليسجل ثاني أهدافه في البطولة.

وأحرز حمودي مع الزمالك أربعة أهداف في البطولات الإفريقية خلال 153 دقيقة.

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