عبد الشافي يشارك في انتصار الأهلي الرباعي بدوري أبطال آسيا

حقق فريق أهلي جدة انتصارا كبيرا على حساب منافسه الجيش القطري بأربعة أهداف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء.

وحل الأهلي ضيفا على الجيش في ملعب عبدالله بن خليفة لملاقاته في إطار الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الرابعة.

وشهدت المباراة مشاركة عبد الشافي فيها لمدة 56 دقيقة قبل أن يتم استبداله.

افتتح إسلام حسين سراج أهداف المباراة في الدقيقة 22 لصالح الأهلي، قبل أن يضيف مهند عسيري الهدف الثاني بعد ذلك بـ20 دقيقة.

وفي الدقيقة 51 قلص عبد الرزاق حمد الله النتيجة لصالح أصحاب الأرض.

لكن بعد دقيقة واحدة فقط عاد إسلام حسين وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للأهلي.

وبعد أربع دقائق نجح إسلام حسين في تسجيل هدفه الثالث ليكمل الهاتريك.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع احتسبت ركلة جزاء لصالح الأهلي وطرد ياسر عيسى لاعب الجيش بعد حصوله على إنذارين.

لكن مهند عسيري أضاع فرصة تسجيل الهدف الخامس للأهلي.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى ست نقاط يحتل بهم المركز الثالث خلف العين الإماراتي بنقطة واحدة.

فيما تجمد رصيد الجيش عند 10 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.

ويستضيف الأهلي الجيش في مباراة الجولة السادسة والأخيرة على ملعب الجوهرة بالسعودية.

ويحتاج الأهلي للفوز بشرط تعادل أو هزيمة العين أمام ناساف الأوزبكي ليضمن التأهل للدور التالي.