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عباس: الفلسطينيون يرفضون العنف ضد المدنيين

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عباس: الفلسطينيون يرفضون العنف ضد المدنيين عباس: الفلسطينيون يرفضون العنف ضد المدنيين
قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس إن إدارته ترفض العنف ضد المدنيين، وذلك بعد يوم من هجوم على حافلة فى القدس أصيب فيه ما لا يقل عن 21 شخصا.

أضاف عباس خلال زيارة لألمانيا اليوم الثلاثاء "نجدد تأكيدنا بأننا ضد أية أعمال تستهدف المدنيين من الفلسطينيين والإسرائيليين."

وبعد لقائه بالمستشارة أنجيلا ميركل، أبلغ عباس الصحفيين أن الفلسطينيين يسعون "لإنهاء الاحتلال والاستيطان بالطرق السياسية والدبلوماسية والمقاومة الشعبية السلمية."

نددت ميركل بهجوم أمس، قائلة إنه لا يمكن أن يكون هناك "مبرر للعنف". كما حثت على وقف النشاط الاستيطانى الإسرائيلى فى الأراضى المتنازع عليها.
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