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الخميس..اجتماع طارئ بالجامعة العربية لبحث تصريحات إسرائيل حول الجولان

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الخميس..اجتماع طارئ بالجامعة العربية لبحث تصريحات إسرائيل حول الجولان الخميس..اجتماع طارئ بالجامعة العربية لبحث تصريحات إسرائيل حول الجولان
قررت جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين، يوم الخميس المقبل، بناء على طلب المندوبية الدائمة لدولة الكويت، لبحث تداعيات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، بشأن هضبة "الجولان" السورية المحتلة.

فيما قالت مصادر دبلوماسية لـ"اليوم السابع"، إن مملكة البحرين أيضا طالبت بعقد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التصريحات الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يسفر الاجتماع على تأكيد الدول العربية على سيادة سوريا على هضبة الجولان ورفض تصريحات إسرائيل بضم الهضبة.

وأعلنت الجامعة فى بيان، الثلاثاء، أنها تلقت مذكرة من المندوبية الدائمة لدولة الكويت، تتضمن طلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين فى أقرب وقت ممكن.

وأفادت الجامعة أن الاجتماع يهدف إلى اتخاذ موقف عربى حيال هذه الخطوات التصعيدية، التى تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، ولتأكيد عروبة الجولان العربى السورى المحتل، وحق الشعب السورى فى السيادة على هذا الجزء من الأرض العربية.


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