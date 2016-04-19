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أخبار سوريا اليوم.. دى ميستورا: الهدنة فى سوريا متماسكة

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أخبار سوريا اليوم.. دى ميستورا: الهدنة فى سوريا متماسكة أخبار سوريا اليوم.. دى ميستورا: الهدنة فى سوريا متماسكة
تناولت أخبار سوريا اليوم على المفاوضات السورية المتعثرة فى جنيف، فيما دخلت مفاوضات جنيف السورية مرحلة حرجة مع إعلان الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة وقف المفاوضات، كما ركزت أخبار سوريا اليوم على زيارة المبعوث الصينى لسوريا.

أخبار سوريا اليوم


>أفادت روسيا اليوم في جنيف الثلاثاء، بمغادرة المبعوث الأممى إلى سوريا، ستيفان دى ميستورا، جنيف إلى إيطاليا لأسباب خاصة وذكرت القناة أن فريق دى ميستورا يتابع اللقاءات مع وفود الأزمة السورية فى جنيف.

وكان منسق الهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب أعلن فى مؤتمر صحفى عقده فى وقت سابق فى جنيف أن الهيئة قررت تعليق مشاركتها فى مفاوضات جنيف.

وبرر حجاب وقف المشاورات فى جنيف والمغادرة بأن لم تنفذ التزاماتها، مشيرا إلى أن عدد البلدات المحاصرة فى سوريا ازداد وازدادت معاناة السوريين، ولم يفرج حتى الآن عن أى معتقل مع بقاء أكثر من ألفى معتقل فى السجون السورية.

أخبار سوريا اليوم


>كما أكد المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا أنه سيطلب من موسكو وواشنطن التدخل فى حال استمرار الخلافات بين الأطراف المشاركة فى مباحثات جنيف.

فيما دخلت مفاوضات جنيف السورية مرحلة حرجة مع إعلان الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة وقف المفاوضات إلى حين تحسن الظروف لتصبح ملائمة للتفاوض، ليس الأمر مرتبطا باستمرار القتال فى حلب واستمرار الحصار المفروض على مدن وبلدات، كما قال منسق المعارضة رياض حجاب، بقدر ما هو مرتبط بالهوة الكبيرة التى تفصل بين الطرفين المفاوضين ورؤيتهما للحل السياسى المنشود.

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء إن المبعوث الصينى الجديد الخاص بالأزمة السورية شى شياو يان سيزور سوريا والسعودية وإيران وروسيا فى إطار أحدث مسعى دبلوماسى صينى بالمنطقة، للتوصل إلى حل سلمى للصراع.

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