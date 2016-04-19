اجتماع طارئ للجامعة العربية الخميس للتصدى للتصعيد الإسرائيلى فى الجولان

>تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية بعد غد الخميس بمقر الأمانة العامة بالقاهرة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسه مملكه البحرين، وذلك بناء على طلب من دوله الكويت لاتخاذ موقف عربى موحد حيال الخطوات الإسرائيلية التصعيدية والتصريحات الخطيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بشأن الجولان العربى السورى المحتل.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد عبدالرحمن البكر، فى تصريح اليوم الثلاثاء، أن دولة الكويت طلبت عقد هذا الاجتماع لبحث تداعيات التصريحات الخطيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بشأن الجولان العربى السورى المحتل، مؤكدا أن هذه التصريحات هى خطوات تصعيديه وتمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولى ولقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف البكر أن مجلس الجامعة سيناقش اتخاذ موقف عربى موحد حيال هذه الخطوات التصعيدية للتأكيد على عروبة الجولان العربى السورى المحتل وحق الشعب السورى فى السيادة على هذا الجزء من الأرض العربية.

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