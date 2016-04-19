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موقع إماراتى: الشيخ محمد بن زايد يزور مصر للقاء السيسي الخميس المقبل

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موقع إماراتى: الشيخ محمد بن زايد يزور مصر للقاء السيسي الخميس المقبل موقع إماراتى: الشيخ محمد بن زايد يزور مصر للقاء السيسي الخميس المقبل
قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيزور بعد غد الخميس، بعد المشاركة فى القمة الخليجية التى ستنعقد فى الرياض.

وأوضحت المصادر فى تصريحات لموقع 24 الإماراتى، أن الشيخ محمد بن زايد سيتوجه إلى مصر عقب القمة الخليجية الأمريكية، ويبحث خلال الزيارة التى تستمر لعدة ساعات القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أنه من المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح الشيخ محمد بن زايد فى مطار القاهرة وسط استقبال رسمى.

تأتى الزيارة بعد أسبوعين تقريباً من زيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر.

ولى عهد أبو ظبى يبحث مع "محمد بن سلمان" القضايا ذات الاهتمام المشترك

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مصر 365

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