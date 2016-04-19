العليا للانتخابات: الإعادة بين جمال عبد الظاهر ومحمد حسب النبى بدائرة عكاشة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فى بيان رسمى نتيجة انتخابات دائرة طلخا ونبروه دائرة توفيق عكاشة فى الجولة الأولى، بالإعادة بين جمال عبد الظاهر ومحمد حسب النبى.

وأكدت اللجنة أنه بعد إضافة أصوات المصريين فى الخارج إلى أصوات المصريين فى الداخل أصبحت النتيجة على النحو التالى: عدد الناخبين المقيدين 416442 ناخبا وعدد الحاضرين 96550 ناخبا بنسبة حضور 23.18% وجاء عدد الأصوات الصحيحة 94281 صوتا بنسبة 97.65% وعدد الأصوات الباطلة 2269 صوتا بنسبة 2.35%.

وأضافت اللجنة العليا للانتخابات فى بيانها أن النتائج التى حصل عليها كل مرشح من الأصوات جاءت على النحو التالى: جمال عبد الظاهر محمد إسماعيل خضر 14 ألفا و262 صوتا بنسبة 15.13% ومحمد ناجح حسب النبى حسن الشورى 13 ألفا و845 صوتا بنسبة 14.68% ووليد شوقى شاكر حامد 10 آلاف و984 صوتا بنسبة 11.65% وأبو النجا السيد المرسى يوسف 9 آلاف و481 صوتا بنسبة 10.06% وعطية على عبد الحميد أحمد 8 آلاف و682 صوتا بنسبة 9.21% ورضا عبد الله محمد غازى حبيب 7 آلاف و960 صوتا بنسبة 8.44% وإبراهيم أنور الدسوقى بدر الدين 7 آلاف و30 صوتا بنسبة 7.46% ورفعت إبراهيم محمد عبد العزيز 6 آلاف و810 أصوات بنسبة 7.22% وعبد الله أحمد عبد الرؤوف البسيونى 4 آلاف و844 صوتا بنسبة 5.14% ومحمد مجدى عبد الهادى البسطاويسى 3 آلاف و878 صوتا بنسبة 4.11% والمتولى منصور العدروسى 3 آلاف و149 صوتا بنسبة 3.34% وغادة السيد أحمد عبد الله 2062 صوتا بنسبة 2.19 % ومحمود عبد العزيز البيومى 563 صوتا بنسبة 0.60% وحافظ فتحى عبد الحافظ 531 صوتا بنسبة 0.56% وأحمد محمد عبد الجليل 156 صوتا بنسبة 0.17% وأخيرًا على محمد يوسف عبد الحميد 44 صوت بنسبة 0.05%.

وتابعت اللجنة العليا للانتخابات أنه عطفًا على ما سبق وإعمالا للمادة 23 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 فقد صدر قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 21 لسنة 2016 بإجراء انتخابات الإعادة بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات وهما جمال عبد الظاهر خضر ومحمد ناجح حسب النبى وحددت اللجنة العليا للانتخابات الاقتراع يومى 26 و27 أبريل الجارى فى الخارج ويومى 27 و28 أبريل الجارى فى الداخل

- العليا للانتخابات:1587 ناخبا بالخارج صوتوا بانتخابات مقعد"عكاشة" بطلخا ونبروه

>

- العليا للانتخابات: 1003 ناخبين صوتوا بالخارج على مقعد توفيق عكاشة بـ11 دولة

>

>