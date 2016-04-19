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القبض على عاطلين بحوزتهما نصف كيلو هيروين فى العمرانية

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القبض على عاطلين بحوزتهما نصف كيلو هيروين فى العمرانية القبض على عاطلين بحوزتهما نصف كيلو هيروين فى العمرانية
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازتهما نصف كيلو هيروين بمنطقة العمرانية، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للنقيب محمود عبد المولى، معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، تفيد باتجار "محمد. ا" و"تامر. ح" بالمواد المخدرة، واستعدادهما لترويج كمية من الهيروين على عملائهما.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبحوزتهما نصف كيلو هيروين، ومبلغ مالى، وميزان حساس، وهاتفين محمول.

وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد أسامة عبد الفتاح مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائهما، فأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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