صور.. محافظ سوهاج يحيل مدير مدسه بطهطا للتحقيق و يتفقد مستشفى المدينة

مراسل (ONA)

أحال الدكتور / أيمن عبد المنعم …. محافظ سوهاج اليوم مدير مدرسة المستشار حلمي عبدالآخر الثانوية الصناعية بنات بطهطا للتحقيق بسبب سوء حالة المدرسة من النظافة ووجود تشوينات من الأخشاب والأوراق المكدسة بطرقات ونواحي المدرسة .

> جاء ذلك خلال قيام المحافظ بجولة تفقدية لمدينة طهطا رافقه خلالها اللواء / أيمن الملاح نائب مدير أمن سوهاج ، و المحاسب / كمال شلبي سكرتير عام المحافظة ، و أ/ علي الرفاعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا .

> كما تفقد مدرسة طهطا الثانوية بنات وأشاد بمستوى النظافة بها وتفقد الفصول الدراسية والمعامل ،كما قام أيضا بتفقد مستشفي طهطا العام حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ والعمليات والعناية المركزة والمتوسطة ، وأشاد بالرعاية الطبية ومستوى التمريض داخل العناية المركزة وتفقد فناء المستشفى حيث تم تهذيب الأشجار وزراعة مساحات داخل المستشفى للحفاظ علي البيئة وإعطاء مظهر حضارى .