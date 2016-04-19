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بان كى مون :مفاوضات السلام فى اليمن لا تحتمل مزيد من التأخير"

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بان كى مون :مفاوضات السلام فى اليمن لا تحتمل مزيد من التأخير" بان كى مون :مفاوضات السلام فى اليمن لا تحتمل مزيد من التأخير"
حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون على بدء مفاوضات السلام حول النزاع فى اليمن "بدون مزيد من التأخير"، وفق ما أعلن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك الثلاثاء.

وقال المتحدث أن بان "يحض جميع الأطراف المفاوضين على التحاور بنية سليمة" مع الوسيط الأممى إسماعيل ولد شيخ احمد "بحيث تبدأ هذه المفاوضات بدون مزيد من التأخير".

وذكر بان جميع الأطراف، سواء او المتمردين الحوثيين وحلفائهم، وافقوا على وقف الأعمال القتالية اعتبارا من 11 أبريل واستئناف المفاوضات فى الكويت فى 18 أبريل.

ووصل وفد الحكومة الى الكويت لكن المتمردين وحلفاءهم لم يوفدوا اى ممثلين لهم بذريعة "انتهاكات سعودية" للهدنة، ما أجبر الأمم المتحدة على إرجاء المفاوضات حتى اشعار اخر.

وأضاف المتحدث أن بان "واثق بأن انتهاز هذه الفرصة لاحراز تقدم من شأنه أن يسرع فى إنهاء النزاع".

وتهدف المفاوضات الى وضع حد للنزاع المستمر فى اليمن بين قوات الرئيس عبد ربه منصور هادى المدعوم بتحالف تقوده والمتمردين الحوثيين المدعومين من ايران. وتعرض وقف اطلاق النار الذى اعلن قبل اسبوع لانتهاكات متكررة.
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