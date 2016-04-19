الدنمارك توسع نطاق مهمتها العسكرية فى العراق لتشمل سوريا

أعلنت الدنمارك اليوم الثلاثاء أنها ستوسع نطاق مهمتها فى إطار تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش ليشمل سوريا أيضا بالإضافة إلى العراق.

ووافق البرلمان الدنماركى على نشر سبع مقاتلات من طراز (إف 16) وطائرة نقل من طراز (سى 130 جيه) وجنودا يضمون قوات خاصة وقوات دعم للحملة فى سوريا.

وشاركت الدنمارك فى غارات التحالف من أكتوبر 2014 وحتى أكتوبر 2015 فى العراق ولكن ليس فى سوريا. ولم يتضح متى ستبدأ المهمة لكن رئيس الوزراء لارس راسموسن قال فى الشهر الماضى إن القوات الدنمركية ستنضم إلى الحملة بحلول منتصف العام.

وستشارك أربعة من المقاتلات السبع فى الغارات فى حين ستكون الثلاث الأخرى احتياطية. كما ستستخدم طائرة النقل فى إسقاط المؤن للقوات الحليفة والمساعدات الإغاثية للمدنيين.

وستتولى القوات الخاصة المؤلفة من 60 فردا مهام عديدة فى أنحاء العراق وسوريا مع القوات الحليفة.

ووسعت الدنمرك مهمتها فى سوريا بناء على طلبين مباشرين من فرنسا والولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع الدنمركية فى الشهر الماضى إن توسيع المهمة العسكرية ستجعلها واحدة من أكبر المساهمين فى القتال ضد التنظيم المتشدد.

>