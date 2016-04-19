عضو بتأسيسية الدستور الليبى: الموافقة على الدستور بأغلبية 34 صوتًا

>صوت أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة بمدينة البيضاء، على كافة مواد الدستور الليبى بأغلبية 34 من 36 صوتًا .

وقال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، أبو القاسم بشير - فى تصريح مساء اليوم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن 36 عضوًا حضروا اليوم للتصويت على مشروع الدستور الليبى الجديد، لافتًا إلى أن 34 عضوًا وافقوا على كافة مواد الدستور وتم رفضه من قبل عضوين.

وأضاف بشير أن النصاب القانونى لتمرير الدستور الليبى والموافقة عليه كان بثلثين الحاضرين +1، أى 25 صوتًا من الحاضرين الـ 36 جلسة اليوم.

وكان أبو القاسم بشير، قد صرح فى وقت سابق من اليوم بأنه تم قراءة جميع أبواب مشروع الدستور الليبى الجديد على الأعضاء قبل عرضه للتصويت.

>