صور.. محافظ أسوان يفتتح المعرض السنوي للأنشطة التربوية ويكرم القائمين عليه‎

​افتتح اليوم اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان فعاليات المعرض الختامى السنوى للأنشطة التربوية للعام الدراسى 2015/2016 والمقام بمجمع مدارس التربية الخاصة بمدينة أسوان والذى حضره الدكتور محمد بشير رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى بأسوان وشاذلى محمود مدير مديرية التربية والتعليم ، ومديرى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وقد أعرب مجدى حجازى عن سعادته لما شاهده من عرض شامل داخل المعرض لكافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والزراعية وتكنولوجيا المعلومات التى نفذتها الإدارات التعليمية طوال العام الدراسى والتى حرصت على إظهار ما بذل من جهود وإبتكارات وإبداعات عديدة لأبنائنا الطلاب بمختلف المراحل التعليمية وأيضاً لمعلميهم ، مؤكداً على أن تنظيم هذا المعرض يعتبر هو بداية لإنطلاق الأنشطة الصيفية التى تم تكليف مسئولى التربية والتعليم بالإستمرار بتنفيذها وتحفيز الطلاب على المشاركة فيها لتحقيق الإستغلال الأمثل للطاقات الكامنة لديهم فى أعمال إيجابية وبناءة تعود بالنفع لصالح المجتمع الأسوانى.

وفى نفس السياق قام حجازى بتفقد أقسام المعرض المختلفة للتعليم المجتمعى والمجال الصناعى والمكتبات والتربية الفنية والتعليم الخاص والصحافة المدرسية والتربية الخاصة والزراعية، بجانب مشاهدته للعروض الرياضية والفقرات الموسيقية لطلاب مدرسة النور للمكفوفين حيث إستمع المحافظ لشرح تفصيلى عن كافة الأعمال المعروضة من المختصين والطلاب القائمين على تنفيذها ، وأشاد بمستوى هذه الأعمال والأداء الراقى للطلاب. وخلال تفقده للمعرض قام مجدى حجازى بتسليم شهادات التقدير والإستمارات المالية التى منحتها وزارة التربية والتعليم لعدد 5 طلاب و 5 معلمين بإداراتى أسوان وكوم أمبو التعليمية والذين فازوا بالمركزين الثانى والرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة تنمية القدرات والأعمال الفنية والرسم والتصوير للعام الدراسى الحالى ، علاوة على تسليمه لشهادة التقدير للطالبة إسراء عصام التى فازت بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة الأمومة والمجتمع ، فيما قام مدير مديرية التربية والتعليم بإهداء درع المديرية لمحافظ أسوان تقديراً وإعتزازاً لرعايته للأنشطة الطلابية بمختلف مدارس المحافظة وإفتتاحه للمعرض السنوى .. ومن جانبه أوضح شاذلى محمود بأن معرض الأنشطة التربوية لهذا العام شاركت فيه جميع الإدارات وطلاب المراحل التعليمية المختلفة بالمحافظة من أجل إكتشاف الموهوبين منهم والأخذ بأيديهم إلى الأمام للمشاركة فى مختلف المسابقات التي يتم تنظيمها على مستوي الجمهورية .