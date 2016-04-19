بان كي مون يدعو لبدء المفاوضات اليمنية

حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على بدء مفاوضات السلام حول النزاع في اليمن “دون مزيد من التأخير”، وفق ما أعلن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك الثلاثاء.

وقال المتحدث إن بان “يحض جميع الاطراف المفاوضين على التحاور بنية سليمة، مع الوسيط الأممي إسماعيل ولد شيخ أحمد، لتبدأ هذه المفاوضات دون مزيد من التأخير”.

وذكر بان جميع الأطراف، سواء الحكومة أو المتمردين الحوثيين وحلفائهم، وافقوا على وقف الأعمال القتالية، اعتباراً من 11 أبريل ، واستئناف المفاوضات في الكويت في 18 أبريل .

ووصل وفد الحكومة إلى الكويت، لكن المتمردين وحلفاءهم لم يوفدوا أي ممثلين لهم بذريعة “انتهاكات” للهدنة، ما أجبر الأمم المتحدة على إرجاء المفاوضات حتى إشعار آخر.

وأضاف المتحدث أن بان “واثق أن انتهاز هذه فرصة لإحراز تقدم، من شأنه أن يسرع في إنهاء النزاع”.