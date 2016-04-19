إنريكي يوجه رسالة للاعبي برشلونة قبل مواجهة ديبورتيفو المصيرية

(إفي): فضّل لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة النظر إلى "الجانب الإيجابي" في ظل النتائج المخيبة التي يحققها البرسا الذي فاز بنقطة واحدة فقط من آخر أربع مباريات في الدوري الإسباني، معترفا بأن الفريق الكتالوني سيقيم احتفالات كبيرة حال فوزه بلقب الدوري المحلي الذي يتصدر جدول ترتيبه برصيد 76 نقطة بفارق الأهداف أمام أتليتكو مدريد ونقطة واحدة أمام ريال مدريد.

وأكد إنريكي، في مؤتمر صحفي عشية مواجهة ديبورتيفو في الجولة 34 من الليجا، "أحب هذا الايقاع وهذه الصعوبات، هذا جزء من جينات أبناء خيخون.. أشعر برغبة كبيرة في الفوز باللقب فلا يمكن أن أتخيل حجم الاحتفالات التي سنقيمها إذا ما فزنا بالليجا".

ويتعامل المدرب بإيجابية مع مباراته التي يخوضها على ملعب ريازور معقل ديبورتيفو، حيث يأمل أن يلعب فريقه بنفس المستوى الذي قدمه أمام فالنسيا، الا أنه أبدى ثقته في ارتفاع مستوى دقة اللاعبين في اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

وشدد "أنا متمسك باللاعبين وبعقليتهم والطريقة التي ينافسون بها وإيماني بقدرتهم على الفوز بكل المباريات المتبقية. لابد من رفع المستوى ومنع المنافس من الوصول كثيرا إلى المرمى".

وفي هذا الصدد، بث برسالة إيجابية لفريقيه "لابد من التركيز على الجانب الإيجابي ومحاولة التقليل من تداعيات الجوانب السلبية والعمل على تجاوزها".

وبسؤاله بشأن عقلية اللاعبين خلال الجزء الأخير من الموسم، قال: "إذا كانوا في حاجة لمساعدة نفسية، فلديهم أفضل خبير علم نفس رياضي في النادي خواكين فالديس".

ويسعى برشلونة غدا لوضع حد لمسلسل نتائجه السيئة، حيث لم يعرف طعم الفوز خلال المباريات الأربع الأخيرة، ما جعله ملزما بتحقيق الفوز خلال اللقاءات الخمسة المتبقية في الليجا للاحتفاظ باللقب.

وأضاف "لابد من رفع مستوى الثقة، وهي واحدة من الأمور الأساسية في وضعنا"، مشيرا إلى أنه إذا لم يكن قادرا على تجاوز الوضع الحالي "لم يكن سيجلس" على مقعد المدير الفني للفريق الكتالوني.

ولا يفكر لويس إنريكي في مبارايات منافسيه المباشرين، أتليتكو مدريد وريال مدريد، ويفضل التركيز على مواجهة ديبورتيفو، الفريق الذي خرج بنقطة من مباراة الدور الأول في الكامب نو بعد التعادل 2-2.

وأضاف "لست مهتما بما يفعله منافسونا، أنا مهتم بما يفعله البرسا. يجب علينا أن نكون افضل من ديبورتيفو غدا، سيكون صعبا. لابد من الفوز خارج ملعبنا، وهو أمر صعب خاصة في ظل وضعنا".

وإزاء غياب لاعبي قلب الدفاع جيرارد بيكيه للإيقاف وتوماس فيرمايلين وجيريمي ماثيو للاصابة، فمن الممكن أن يلعب مارك بارترا في هذا المركز، رغم أن إنريكي لا يعتمد عليه بصورة كبيرة.

وأقر "بارترا مستعد للغاية. أنا على ثقة في أنه سيصنع العجائب إذا لعب. يستحق تلك الفرصة، وأتمنى أن تسير الأمور معه على نحو جيد. أثق فيه".

وتجنب إنريكي الحديث عما اذا كان الفريق الكتالوني قد اتخذ قرارا بشأن طلب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بأن يلعب نيمار مع منتخب بلاده مئوية كوبا أمريكا ودورة الألعاب الأوليمبية.

وقال: "نيمار ينتظر مباراة الغد. وسيكون هناك وقت لباقي الموضوعات، لدينا صيفا طويلا".