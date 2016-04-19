زيدان: لم نفز بأي شيء بعد.. ولا أفكر في سبب هزائم برشلونة

(إفي): أشار المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان إلى أن فريقه "لم يفز بأي لقب بعد" وذلك في محاولة منه لتهدئة حماسة المشجعين بعد تأهل الملكي لنصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي وابتعاده بفارق نقطة واحدة عن برشلونة وأتليتكو مدريد اللذين يتقاسمان صدارة الدوري الإسباني.

وأكد زيزو مرة أخرى في مؤتمر صحفي عشية مواجهة فياريال بالجولة الـ34 من الليجا، على "أننا لم نفز بأي لقب بعد".

وأوضح "نحن في وضع جيد لكن لا يعجبني التحدث هكذا عن أننا سوف نفوز بالكثير لأننا لم نفز بأي شيء بعد. أمامنا فرصة للفوز بالليجا ودوري الأبطال لكننا لم نفز بعد. واللاعبون يفكرون على هذا النحو أيضا ويركزون على ما سنفعله لأن الأمر لن يكون سهلا".

ويرى المدرب الفرنسي أن فريقه "قادرا" على الفوز بالثنائية (الليجا ودوري الأبطال الأوروبي) وقال: "نقترب أكثر فأكثر لكن هذا لا يعني أننا حققناها. سنصارع حتى أخر دقيقة وسنجتهد حتى النهاية".

وعن أزمة الهزائم المتتالية التي يمر بها برشلونة متصدر الليجا، فقد أبدى زيزو احترامه قائلا: "لا أفكر في ذلك الأمر، أفكر أكثر فيما علينا فعله. دائما ما يكون هناك أوقات صعبة بالموسم لكل فريق ولكن هذا لا يعني شيئا لأن (البرسا) لا يزال متصدر الليجا. ونحن علينا مواصلة الصراع والفوز بكل المباريات".

وتشاطر مدرب الملكي، رأي الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد من حيث أن "أفضل طريقة للاستعداد للأمور هو التفكير في المباراة القادمة فقط. نركز الان فقط في لقاء فياريال ثم بعده رايو فلايكانو ثم يأتي التشامبيونز".

وعن منافسه غدا، قال إن فياريال: "فريق صعب للغاية ونعرفه من الناحية الدفاعية والهجومية. دائما ما يصعب اللعب أمامه. حال ركزنا وتدربنا جيدا نستطيع تحقيق شيء".

وتجنب الحديث عن المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب الليجا سواء برشلونة أو أتليتكو مدريد أو ريال مدريد.