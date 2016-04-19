دراسة: مجففات الأيدى تنشر الجراثيم بمعدل 1300مرة مقارنة بالمناديل الورقية

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن مجففات الأيدى تنشر المزيد من الجراثيم بمعدل 1300 مرة مقارنة بالمناديل الورقية.

وأوضح الباحثون عبر الدراسة الحديثة التى نشرت مؤخراً فى مجلة “Popular Science”، أن الانتهاء من غسل اليدين فى الحمامات العامة والمطاعم الشهيرة يجعلك تستخدم المجفف الإلكترونى، وهذا بدوره يرفع من فرص الإصابة بالأمراض والفيروسات.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بقياس مستويات البكتيريا المحمولة جواً للمجففات والمناديل الورقية، ووجدوا أن المجففات الإلكترونية هى الأسوأ، حيث تنشر البكتيريا فى الهواء الطلق بمعدل كبير للغاية يتعدى 1300 مرة مقارنة بالأخرى.

وأضاف الباحثون أن البكتيريا تبقى موجودة ومتناثرة فى الهواء حول دورة المياه فى مكان مجففات اليد، لافتين إلى أنها تنتشر بصورة كثيفة مع بدء استخدامها، حيث يبلغ معدلها 50% بعد مرور 5 دقائق، كما تظل أيضاً عالقة فى الجو لأكثر من 15 دقيقة بعد الاستخدام. ونشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Fox News.

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