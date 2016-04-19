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"وش السعد" لمحمد سعد لن يتوقف ومستمر حتى شهر رمضان

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الثلاثاء 19-04-2016 16:22

نفى المنتج صادق الصباح كل ما تردد من أخبار عن اختصار حلقات الموسم الأول من برنامج "وش السعد" للكوميديان محمد سعد، ليصبح 13 حلقة بدلاً من 26 كما كان مقرراً سابقاً، وأكد أن البرنامج سيستمر حتى الأسبوع الأخير من شهر شعبان، وسيتوقف فقط بسبب تغير خريطة بث البرامج في الشهر الفضيل.

صادق الصباح أصدر بياناً أكد فيه أن معدلات مشاهدة برنامج "وش السعد" في تزايد من حلقة لأخرى والأرقام تشير إلى أن البرنامج يحقق نجاحاً أكثر من جيد، لافتاً أنه نظراً لقرب شهر رمضان المبارك، سيقوم فريق العمل بإنتاج حلقات الموسم الحالي والذي يتواصل حتى بداية شهر رمضان المقبل.
كما نفى الصباح في بيانه ما تردد عن اعتذار النجوم عن مشاركة محمد سعد في البرنامج مشيراً إلى أن البرنامج لم يقابل اعتذارات من قبل بعض الضيوف، ولكن كل ما في الأمر أن تنسيق حضور الضيوف للتصوير يعد صعباً لبعض النجوم نظراً لارتباط أغلبهم بتصوير دراما رمضان.

يذكر أن الحلقة القادمة ستستضيف النجمة لقاء الخميسي، كما شارك فىي الحلقة الماضية الفنانة الشابة سارة سلامة بدور عبلة.

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سيدتي