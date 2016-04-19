بالصور: تامر حسني يحتفل مع بسمة بوسيل بعيد زواجهما الرابع

وجهت المطربة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل الشكر لكل الأصدقاء والمعجبين الذين احتفلوا معها ومع زوجها المطرب تامر حسني، بعيد زواجهما الرابع، وقالت عبر حسابها الموثق بموقع إنستقرام أنها شاهدت مع زوجها كل الرسائل ومقاطع الفيديو المصورة وكانت مصدر سعادتهما .

بسمة نشرت صورة حديثة لها برفقة زوجها تامر حسني وعلقت عليها بقولها: لكل اصحابي و اهلي شكرا ليكم علي مباركتم لعيد زواجنا ، انا و تامر شفنا كل فيديوهاتكم و رسائلكم و فرحنا بزااااف ، شكرا شكرا شكرا و الله يخليكم لينا.

وجاءت تعليقات متابعيها لتؤكد احترامهم لها بعدما اتخذت قراراً بالتضحية بمستقبلها الناجح في عالم الغناء من أجل استقرار حياتها العائلية، وأكدوا أنها أثبتت بقرار اعتزال الغناء أن تامر نجح في اختيار "زوجة محترمة".

يذكر أن تامر عوض غياب زوجته الاختياري عن عالم أضواء الفن، بدعم غير محدود لخطواتها في عالم تصميم الأزياء، وبات أول الحاضرين لأغلب العروض التي تقدمها، ومن المنتظر أن يشاركها الافتتاح الكبير لعرض سيحمل عنوان "أسود وأبيض" يوم 22 أبريل الجاري بمول أب تاون القاهرة.

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