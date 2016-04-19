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كريس براون يفتتح مهرجان موازين و كريستينا أغيليرا تختتمه

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الثلاثاء 19-04-2016 17:57

يفتتح النجم العالمي كريس براون Chris Brown الدورة الـ 15 لمهرجان "موازين إيقاعات العالم"، بحسب ما أعلنت جمعية مغرب الثقافات.
ومن المتوقع أن يحيي النجم البالغ من العمر 26 عاماً الحفل على منصة السويسي في الرباط يوم الجمعة 20 ماي 2016.
ويعتبر هذا الحفل هو الأول في المغرب للنجم الأمريكي الشهير، الذي تمكّن أثناء مشواره الفني من بيع ما يقارب 10 ملايين ألبوم وأكثر من 35 مليون أغنية.
ومن المقرر أن تحيي نجمة موسيقى البوب الأمريكية كريستينا أغيليرا Christina Aguilera البالغة من العمر 35 عاماً حفل اختتام المهرجان في 28 مايو/ أيار ليكون أول حفل لها أيضاً في المغرب.
يُذكر أنّ إدارة المهرجان قد كشفت عن أسماء العديد من نجوم العالم الذين سيشاركون في المهرجان، وهم إيغي أزاليا Iggy Azalea ، وجين ويكلف Wyclef Jean ، وMaitre Gims وكيندجي Kendji Girac، وهاردويل Hardwell إضافة إلى شاغي Shaggy.

 

 

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