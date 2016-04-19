بالأسماء.. قائمة ضحايا "رامز بيلعب بالنار"

تسربت أخبار مؤكدة من داخل كواليس إعداد حلقات برنامج المقالب "رامز بيلعب بالنار" أشارت لتواجد قائمة جديدة تماماً من النجوم وقعوا هذا العام في فخ الممثل الكوميدي رامز جلال، في مقدمتهنّ الديفا سميرة سعيد، والمطرب صابر الرباعي والإعلامية لجين عمران، والنجم الشاب عمرو يوسف الذي لم يتمالك نفسه واعتدى على رامز بالضرب المبرح.

أول نجم كشف عن تواجده ضمن حلقات الموسم الجديد كان المطرب اللبناني راغب علامة، بينما تأكد أن التصوير لم يكتمل بحلقة الفنانة أحلام بعدما اكتشفت المقلب مبكراً، كما نجت الفنانة حليمة بولند بسبب ظروف صحية استدعت إنهاء التصوير، ورفض سعد لمجرد الموافقة على إذاعة الحلقة، بينما من وافقوا هم النجوم سميرة سعيد وعمرو يوسف، الفنان أمير كرارة، الملحن عمرو مصطفى، الفنانة دينا الشربيني، الإعلامية بقناة العربية مهيرة عبد العزيزة، الإعلامية بقناة MBC لجين عمران، والمطرب التونسي صابر الرباعي، والفنانة المغربية هدى سعد، وملكة جمال العرب السابقة فاتي جمالي ومن ضيوف المواسم السابقة النجمة مها أحمد، بينما لم يعرف بعد أسماء مشاهير هوليوود .

يشار أن فكرة البرنامج تقوم على استضافة النجوم داخل برج عملاق بالمغرب بزعم تكريمهم ، وفي أثناء تكريم هؤلاء النجوم يحدث انفجار ضخم وحريق داخل البرج وتشتعل النيران فيه لتتم مساعدة "ضحية" المقلب على الصعود إلى أعلى البرج حيث توجد طائرة هليوكوبتر في انتظاره، وبداخلها رامز جلال.