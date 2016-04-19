بيروت تجمع نجوم الزمن الجميل في أكبر مظاهرة فنية

بيروت_علي حلاّل تصوير: محمد رحمة

شهد يوم السبت الفائت حفل تكريم "نجوم الزمن الجميل" بمبادرة من طبيب التجميل اللبناني الدكتور هراتش سغبازريان، في فندق "لو رويال - ضبيه" وبرعاية موقع "شارع الفن". وتعتبر هذه السنة الثانية التي يركز فيها سغبازريان على فنانين باتوا على شفير النسيان نتيجة تخاذل الجهات المعنية في تكريم من كان لهم أولى البصمات في عالم الفن.

والمكرمون هم: الإعلامي المصري مفيد فوزي، الإعلامي المصري صلاح معاطي، الفنان السوري صباح فخري، المؤلف والمخرج المسرحي روميو لحود، والممثلون المصريون سمير صبري، نجوى فؤاد، عفاف شعيب، سهير المرشدي، ليز سركسيان وأسرة مسلسل "الدنيا هيك" الفنانون: الراحل محمد شامل، جناح فاخوي، آمال عفيش ويوسف فخري، المطربة مجدلى، الفنانة طروب، الممثلون شوقي متى، رينيه الديك، الفنان العراقي أحمد الركابي، المخرج السوري العالمي أنور القوادري، الفنانة ليلى إسطفان، الفنانة الراحلة فيروز (قطقوطة) والمطرب رجا بدر.

أحيا الحفل الذي قدمه سامي أبو حمدان وسمر جميل كل من الفنانين رولا سعد وألين خلف وزين العمر و مادلين مطر.

نصيحة سمير صبري للأجيال الجديدة

في دردشة سريعة مع "سيدتي نت" قال الممثل المصري سمير صبري إنه كان محظوظاً جداً بمعاصرة العظماء، ونحن مجرد جزء من منظومة كبيرة كانت تخدم الفن والثقافة والمجتمع. وهو فعلاً اليوم تكريم لزمن الفن الجميل بغض النظر عن أشخاصه".

وعن رأيه بالمواهب الجديدة قال: "مجتهدون ولا يمكن أن تحكم على أحد منهم من أولى أعمالهم، ولإعطائهم فرصة ليتعبوا ويكوّنوا لأنفسهم "حاجات" يحفظها الجيل الجديد ليذكرهم بها، فمثلاً عندما تقول رشدي أباظة تتذكر أشياء كثيرة له. ونصيحتي لهم أن يتعلموا من الذين مررنا به ومن الأساتذة الذين تتملذوا على أياديهم، وليقرؤوا أكثر في الكتب وأن لا يعتمدوا فقط على التكنولوجيا ليكتشفوا لماذا أطلق على ذلك العصر "الزمن الجميل".

ومن أكثر الممثلات اللواتي يلفتن صبري على الساحة: "دنيا سمير غانم، ومنى زكي، ومنة شلبي وياسمين عبد العزيز".

وعن تحضيراته الجديدة كشف أنه بصدد التحضير لفيلم سينمائي سيكون بالأسواق بعد رمضان رافضاً الكشف عن اسمه أو تفاصيل عنه.

سهيلة المرشدي: السينما في خطر

من جهتها الممثلة المصرية سهيلة المرشدي عبرت عن سعادتها بهذا التكريم الذي يأتي من لبنان رغم الصعاب التي يمرّ بها والذي لازال باستطاعته أن يدخل البهجة على قلوب كل الفنانين المجاورين له.

وأشارت سهيلة إلى أن "السينما في خطر لأننا في عصر التكولوجيا وفي حال لم يكن الفنان مميزاً لا يمكن ان يترك بصمة ولنجتهد كعرب للقيام بتغيير لحياة افضل ولنقوم بفن ندهش من خلاله الجميع.

طروب: أستغرب غياب ألين خلف

الفنانة المعتزلة طروب رأت أنه "من الجميل أن يكرم الإنسان وهو لازال حياً، لأنه عندما يفارق الحياة لا يعود للتكريم معنى.

وأشارت إلى أن أكثر فنانة غنت أغنياتها بشكل جميل هي الفنانة ألين خلف التي استغربت غيابها عن الساحة بعد النجاح الذي حققته في الفترة التي كانت موجودة فيها على الساحة الفنية.

وفي ختام حديثها قالت أنها لم تحن لا للفن ولا للغناء.

نجوى فؤاد: فيلم سيسرد حياتي خلال 47 عاماً

خطفت الانظار بحضورها وقالت أن "هذا التكريم يعنيها هي وزملائها، ويعطيها دافعاً كبيراً للإستمرار. ويعطي فرصة لكل مبدع ليقدم بالمزيد من الأعمال. وكشفت فؤاد أنه سيكون لها "فيلماً جديداً العام المقبل سيتناول قصة حياتها وستلجأ الى براعم جديدة ليجسدوا فترات عمرها وسيقدم الفيلم كل الحقائق التي مرت بنجوى خلال 47 سنة.